Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Злата Огневич продовжує жити у Києві та активно виступає на благодійних концертах. Вона також часто ділиться різними цікавими кадрами в Інстаграмі, розповідаючи про творчість.

«Ловлю себе на думці, чи маю право посміхатися? Маю. Право. На життя. У якому є місце усьому, зокрема й посмішкам. Особливо в надважкі часи є місце посмішкам, інакше можна поїхати дахом. 🙌🏼 Хоча ворог і намагається відібрати все, що я так люблю, я продовжуватиму йти на Світло і допомагати!» - Поділилася Злата.

Вона розповіла про корисний проект, в рамках якого їй та організації вдалося зібрати 348 933,00 грн. на допомогу постраждалим від війни жінкам та дівчатам.

«Дякую вам!! 🙏💜💜 Разом ми сильніші і здатніші на все!; Неймовірна❤️; Після нас нас не буде! Тому треба посміхатися кожному дню; Супер 🙌 Ви молодці 💙💛; Красуня❤️; Ви як завжди, така неймовірна 😍😍😍 А кофточка у вас просто; Найкрасивіша!🙏🏼💐» - пишуть у мережі.

Ми писали не секрет, що Злата вже багато років не їсть м'ясо і намагається не тільки контролювати свій режим харчування.

«Я, звичайно, не Женя Клопотенко, але, коли хочу, борщик можу зварити. Веганський суп: сливи, розмарин, часник, цибуля, морква» - каже Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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