Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич продолжает жить в Киеве и активно выступает на благотворительных концертах. Она также часто делится различными интересными кадрами в Инстаграм, рассказывая о творчестве.

«Ловлю себя на мысли, имею ли право улыбаться? Имею. Право. На жизнь. В котором есть место всему, в том числе и улыбкам. Особенно в сверхтяжелые времена есть место улыбкам, иначе можно поехать крышей…. 🙌🏼 Хотя враг и пытается отобрать все, что я так люблю, я буду продолжать идти на Свет и помогать!» - поделилась Злата.

Она рассказала о полезном проекте, в рамках которого ей и организации удалось собрать 348 933,00 грн в помощь пострадавшим от войны женщинам и девушкам.

«Благодарим вас!!🙏💜💜 Вместе мы сильнее и способнее на все!; Невероятная❤️; После нас нас не будет!!! Поэтому нужно улыбаться каждому дню; Супер🙌 Вы молодцы💙💛; Красотка❤️; Вы как всегда, такая невероятная 😍😍😍 А кофточка у вас просто; Самая красивая!🙏🏼💐» - пишут в сети.

Мы писали, не секрет, что Злата уже много лет не ест мясо и старается не только контролировать свой режим питания.

«Я конечно не Женя Клопотенко, но, когда хочу, борщик могу сварить. Веганский суп: гливы, розмарин, чеснок, лук, морковь» - говорит Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.