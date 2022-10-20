Нас із @klopotenko тепер не спинити… Сподіваюсь, ви хоча б раз посміхнетесь від наших історій, пов‘язаних з дитинством, та може пригадаєте себе

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча, модель та співачка Даша Астаф'єва активно спілкується з підпистниками у соціальній мережі. Співачка разом із кулінаром та переможцем "Майстер Шеф" Євгеном Клопотенком зустрілися на кухні і приготували щось смачненьке. Милим роликом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Під час їхньої зустрічі знаменитості не лише готували смаколики, також Даша Астаф'єва зателефонувала мамі Євгена Клопотенко та подякувала за сина, збентеживши кулінара. Крім того, вони багато сміялися та згадували про своє дитинство. Примітно, що обидва не змовляючись і одягли синьо-жовті вбрання.

"Нас із @klopotenko тепер не зупинити... Сподіваюся, ви хоч раз усміхнетеся від наших історій, пов'язаних з дитинством, і може згадаєте себе", - підписала кадри артистка Даша Астаф'єва.

У коментарях користувачі мережі написали для парочки друзів кілька приємних коментарів: "Між вами така хімія на зйомках, цікаво у що це виллється", "Супер комбо!", "Як круто ви одяглися! Відмінний випуск", "Млинець я і забув раніше листям розрахувалися", "Весь випуск класний, ви настільки чарівні, що просто мило-мило".

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