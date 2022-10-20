Нас с @klopotenko теперь не остановить… Надеюсь, вы хоть раз улыбнетесь от наших историй, связанных с детством, и может вспомнить себя

Как сообщает Politeka.net, телеведущая, модель и певица Даша Астафьева активно общается с подписчиками в социальной сети. Певица вместе с кулинаром и победителем "Мастер Шеф" Евгением Клопотенко встретились на кухне и приготовили что-то вкусненькое. Милым роликом артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Во время их встречи знаменитости не только готовили вкусняшку, также Даша Астафьева позвонила маме Евгения Клопотенко и поблагодарила за сына, смутив кулинара. Кроме того, они много смеялись и вспоминали о своем детстве. Примечательно, что оба не сговариваясь и надели сине-желтые наряды.

"Нас с @klopotenko теперь не остановить… Надеюсь, вы хоть раз улыбнетесь от наших историй, связанных с детством, и может вспомнить себя", - подписала кадры артистка Даша Астафьева.

В комментариях пользователи сети написали для парочки друзей несколько приятных комментариев: "Между вами такая химия на съёмках, интересно во что это выльется", "Супер комбо!", "Как круто вы оделись! Отличный выпуск", "Блин точно я и забыл что раньше листьями рассчитались", "Весь выпуск классный, вы настолько очаровательные, что просто мило-мило".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.