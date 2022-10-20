Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер вирішила поніжитися в басейні і розбурхала мережу. Кайлі показала, що їй не просто так заздрять і її вигини справді вражають навіть після пластичної операції.

Кайлі після народження другої дитини всіляко наголошує на схудлій фігурі і підтягнутих формах. Нерідко також Дженнер кажуть, що отримати такі форми вона змогла лише завдяки пластиці.

“Для мене це GLOW®. Я рада приєднатися до команди drinkglow» - каже Кайлі.

«Гарячий купальник; Це тіло для мене 🔥😍❤️ боже; Омг; це гаряче 🔥; Моя прекрасна жінка; як можна взагалі; Гарно світиться 😍; Гарно ❤; не віриться у таку реакцію; вона багато працювала над цим» - пишуть у мережі.

Раніше 24-річна американська модель похвалилася фігурою в чорній латексній сукні, яка ледь приховала її форми. Чорне міні-сукня чудово поєднувалося з високими чоботами на підборах і маленькою сумкою

У мережі обговорили досить бурхливо новий образ Кайлі.

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