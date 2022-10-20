Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер решила понежиться в бассейне и взбудоражила сеть. Кайли показала, что ей не просто так завидуют и ее изгибы действительно впечатляющие даже после пластической операции.

Кайли после рождения второго ребенка всячески делает акцент на похудевшей фигуре и подтянутых формах. Нередко также Дженнер говорят, что получить такие формы она смогла лишь благодаря пластике.

«Для меня это GLOW®. Я рада присоединиться к команде drinkglow» - говорит Кайли.

«Горячий купальник; Это тело для меня 🔥😍❤️ боже; Омг; это горячо 🔥; Моя прекрасная женщина; как так можно вообще; Красиво светится 😍; Красиво ❤; не верится в такую реакцию; она много работала над этим» - пишут в сети.

Ранее 24-летняя американская модель похвасталась фигурой в черном латексном платье, которое едва скрыло ее формы. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и маленькой сумкой

В сети обсудили довольно бурно новый образ Кайли.

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