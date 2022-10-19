У такі моменти, як зізнався Назар Грабар, дуже сильно падає моральний дух бійців.

Український танцюрист і актор Назар Грабар, який співпрацював зі співачкою Світланою Лободою, поповнив лави ЗСУ та вирушив добровольцем до Донецької області. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Money 24 – Про Бізнес" він розповів про найстрашніший момент на фронті.

У такі моменти, як зізнався Назар Грабар, дуже падає моральний дух бійців, яких "накривають" абсолютно з усієї вогнепальної зброї, що тільки є у ворога.

"Артобстріли – це найскладніше... Зараз здебільшого війна техніки, війна дронів, артилерії та коригування вогню. Тому зараз найцінніші люди – це навідники. І ось артилерія – це така тема: тебе просто накриває з усього, що вони мають "Ти не можеш зробити нічого. Це садить твій моральний дух дуже сильно. Ти навіть голову підняти не можеш. На нас скидали касетні бомби, танк, гради, БТР", - поділився Назар Грабар .

Танцюрист Назар Грабар розповів, що йому з товаришами пощастило, оскільки з ними на позиції були досвідчені бійці із СЗГ – особливий рід сил ЗСУ, до складу яких входять підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій та частини спеціального призначення, які комплектують навченими фахівцями з особливими можливостями. сфери розвідки, військової підтримки.

Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.

Як повідомляла Politeka, танцор Лободи пішов на фронт і зворушив історією, як це сталося.

Також Politeka писала, що танцюрист Лободи побував у своєму будинку після звільнення Бучі.