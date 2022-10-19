Украинский танцор и актер Назар Грабар, сотрудничавший с певицей Светланой Лободой, пополнил лавы ВСУ и отправился добровольцем в Донецкую область. В интервью для YouTube-канала "Money 24 – О Бизнесе" он рассказал о самом страшном моменте на фронте.

В такие моменты, как признался Назар Грабар, очень падает моральный дух бойцов, которых "накрывают" абсолютно со всего огнестрельного орудия, что только есть у врага.

"Артобстрелы – это самое сложное... Сейчас в основном война техники, война дронов, артиллерии и корректировки огня. Поэтому сейчас самые ценные люди – это наводчики. И вот артиллерия – это такая тема: тебя просто накрывает со всего, что у них есть. Ты не можешь сделать ничего. Это садит твой моральный дух очень сильно. Ты даже голову поднять не можешь. На нас скидывали кассетные бомбы, танк, грады, БТР", – поделился Назар Грабар.

Танцор Назар Грабар рассказал, что ему с товарищами повезло, поскольку с ними на позиции были опытные бойцы из ССО – особый род сил ВСУ, в состав которых входят подразделения информационно-психологических специальных операций и части специального предназначения, которые комплектуют обученными специалистами с особыми возможностями в сферах разведки, военной поддержки.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, танцовщик Лободы пошел на фронт и растрогал историей, как это произошло.

Также Politeka писала, что танцор Лободы побывал в своем доме после освобождения Бучи.