Йдеться про 41-річного Григорія Гуза - мешканця селища Верхній Рогачик, який знаходиться майже за 200 кілометрів від Херсона.

Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни телеведуча Катя Осадча допомагає українцям знайти близьких у проекті "Знайти своїх", з якими було втрачено зв'язок через вторгнення росії на територію України. У рамках свого проекту вона розповіла історію українця із Херсона, якому вдалося врятуватися із російського полону.

Йдеться про 41-річного Григорія Гуза - мешканця селища Верхній Рогачик, який знаходиться майже за 200 кілометрів від Херсона. Його шукала дружина Катерина. Пара жила разом із однорічним сином, чоловік працював електриком.

Як розповіла Катя Осадча, перші дні повномасштабної війни подружжя сподівалося, що окупанти до них не дістануться. Але вже наприкінці лютого у Верхній Рогачик увійшли ворожі війська.

Згодом селище опинилося у тимчасовій окупації, а Катерина з дитиною наважилася виїхати з Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Григорій залишився у рідному селищі разом із літньою мамою. А невдовзі помітив: окупанти влаштували за ним стеження. І одного разу – навідалися до нього з обшуком. Пізніше армія росії викрала його прямо посеред вулиці.

Довгі тижні сім'я продовжувала шукати Григорія, а наприкінці серпня його дружина нарешті отримала звістку. Їй зателефонував знайомий із окупованої Херсонської області, але у слухавці жінка почула найрідніший голос коханого.

Катерина Осадча змогла поспілкуватися з Григорієм і дізнатися про всі подробиці перебування в полоні з перших вуст.

"У списках окупантів я був позначений як "спецназ". Колись я служив, але зараз був цивільною особою. Мені окупанти кажуть: у нас дві пропозиції — або ми тебе вб'ємо, або ти будеш з нами працювати. Мене запитували: ти не любиш російський світ? ти не любиш росію? Я кажу: я українець і прожив все життя в Україні. Нас били струмом, шокером, але я вірив, що я все одно побачу свою дружину, дитину, маму. Ця віра мене лише тримала. Насамперед вони хотіли, щоб я змінив свою мову на російську, бо їм було важко мене розуміти. З 2014 року я був мобілізований, тому вони хотіли, щоб я їм назвав імена та місцезнаходження наших військових", - каже Григорій.

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