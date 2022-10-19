Речь идет о 41-летнем Григорие Гузе - жителе поселка Верхний Рогачик, который находится почти в 200 километрах от Херсона.

Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны телеведущая Катя Осадчая помогает украинцам найти близких в проекте "Знайти своїх", с которыми была потеряна связь из-за вторжения россии на территорию Украины. В рамках своего проекта она рассказала историю украинца из Херсона, которому удалось спастись из российского плена.

Речь идет о 41-летнем Григорие Гузе - жителе поселка Верхний Рогачик, который находится почти в 200 километрах от Херсона. Его разыскивала жена Екатерина. Пара жила вместе с годовалым сыном, мужчина работал электриком.

Как рассказала Катя Осадчая, первые дни полномасштабной войны супруги надеялись, что оккупанты до них не достанутся. Но уже в конце февраля в Верхний Рогачик вошли вражеские войска.

Впоследствии поселок оказался во временной оккупации, а Екатерина с ребенком решилась выехать из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Григорий остался в родном поселке вместе с пожилой мамой. А вскоре заметил: оккупанты устроили за ним слежку. И однажды – наведались к нему с обыском. Позже армия рф похитила его прямо посреди улицы.

Долгие недели семья продолжала искать Григория, а в конце августа его жена наконец-то получила известие. Ей позвонил знакомый из оккупированной Херсонской области, но в трубке женщина услышала самый родной голос любимого.

Екатерина Осадчая смогла пообщаться с Григорием и узнать все подробности пребывания в плену с первых уст.

"В списках оккупантов я был обозначен как "спецназ". Когда-то я служил, но сейчас был гражданским лицом. Мне оккупанты говорят: у нас 2 предложения — или мы тебя убьем, или ты будешь с нами работать. Мне задавали вопросы: ты не любишь русский мир? ты не любишь россию? Я говорю: я украинец и прожил всю жизнь в Украине. Потом была пытка. Нас били током, шокером, но я верил, что я все равно увижу свою жену, ребенка, маму. Эта вера меня только держала. В первую очередь они хотели, чтобы я сменил свой язык на русский, потому что им было тяжело меня понимать. С 2014 года я был мобилизован, поэтому они хотели, чтобы я им назвал имена и местонахождение наших военных", — говорит Григорий.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.



