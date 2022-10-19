Напередодні артистка представила кліп на пісню «у твоїй душі», який присвятила десяткам тисяч українських родин, які втратили свій дім.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва розповіла про історію бабусі з села Горенка Бучанського району на Київщині, яка її довела до сліз.

"Коли заходиш до зруйнованого будинку, емоції від побаченого дуже глибоко б’ють! В мене ще на під’їзді до Горенки, де ми знімали кліп, всередині все стислося… подих перехопило. Бабуся, яка жила в цьому будинку зі своєю родиною, розповіла, що колись просила зробити великий погріб і всі з нею сперечалися, а потім цей погріб врятував життя наших хлопців-військових. Вона розповідала це і плакала..І ми всі плакали. І, на жаль, таких історій дуже багато по всій країні!!", — пише співачка.

Також Дорофеева звернулася до українців із закликом про допомогу.

"Тому, любі, якщо ви в безпеці, якщо вам тепло, якщо маєте змогу – долучайтеся до нашої спільної з Добробатом ініціативи🙏🏻🙏🏻Допоможіть повернути відчуття дому тому, у кого його відібрали! Знаю, що зараз багато зборів, але навіть 5 грн вирішують!!!", — наголосила Надія.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні.