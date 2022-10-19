Популярная исполнительница, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева не сдержала эмоций на съемках нового клипа.

Накануне артистка представила клип на песню «в твоей душе», который посвятила десяткам тысяч потерявших свой дом украинских семей.

На этот раз на своей странице в Instagram Надя Дорофеева рассказала об истории бабушки из села Горенка Бучанского района Киевской области, которая ее довела до слез.

"Когда заходишь в разрушенный дом, эмоции от увиденного очень глубоко бьют! У меня еще на подъезде к Горенке, где мы снимали клип, внутри все сжалось… дыхание перехватило. Бабушка, которая жила в этом доме со своей семьей, рассказала, что когда-то просила сделать большой погреб и все с ней спорили, а потом этот погреб спас жизнь наших ребят-военных. Она рассказывала это и плакала..И мы все плакали. И, к сожалению, таких историй очень много по всей стране!!", - пишет певица.

Также Дорофеева обратилась к украинцам с призывом о помощи.

"Поэтому, дорогие, если вы в безопасности, если вам тепло, если можете - присоединяйтесь к нашей совместной с Добробатом инициативе 🙏🏻🙏🏻Помогите вернуть ощущение дома тому, у кого его отобрали! Знаю, что сейчас много сборов, но даже 5 грн решают!!!", - подчеркнула Надежда.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.