Накануне артистка представила клип на песню «в твоей душе», который посвятила десяткам тысяч потерявших свой дом украинских семей.
На этот раз на своей странице в Instagram Надя Дорофеева рассказала об истории бабушки из села Горенка Бучанского района Киевской области, которая ее довела до слез.
"Когда заходишь в разрушенный дом, эмоции от увиденного очень глубоко бьют! У меня еще на подъезде к Горенке, где мы снимали клип, внутри все сжалось… дыхание перехватило. Бабушка, которая жила в этом доме со своей семьей, рассказала, что когда-то просила сделать большой погреб и все с ней спорили, а потом этот погреб спас жизнь наших ребят-военных. Она рассказывала это и плакала..И мы все плакали. И, к сожалению, таких историй очень много по всей стране!!", - пишет певица.
Также Дорофеева обратилась к украинцам с призывом о помощи.
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"Поэтому, дорогие, если вы в безопасности, если вам тепло, если можете - присоединяйтесь к нашей совместной с Добробатом инициативе 🙏🏻🙏🏻Помогите вернуть ощущение дома тому, у кого его отобрали! Знаю, что сейчас много сборов, но даже 5 грн решают!!!", - подчеркнула Надежда.
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.