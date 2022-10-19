Українська акторка, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина останнім часом приділяє багато уваги медитації та духовним практикам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала відео зі своєю напарницею Олександрою та поділилася своїми роздумами про почуття ненависті.

"Відколи нашу землю охопив жах війни, ми всі відчуваємо сильне емоційне потрясіння. Особливо жінки, які традиційно емоційніші, ніж чоловіки. За собою помічаю, що починаю злитися й відчувати ненависть щоразу, коли наш «сусід» своїми кровожерними лапами намагається нас замацати. А коли спілкуюся з іншими, то розумію, що майже всі відчувають теж саме", — пише Ксенія Мішина.

"Холостячка" пояснює, що коли людина в гніві, її свідомість затуманена, тоді вона починає припускатися помилок і приймати неправильні рішення.

"А найстрашніше в тому, що гнів розпалює внутрішній вогонь. І як ви думаєте, кого спалює цей вогонь? наших ворогів? - Ні, нас самих. Внутрішній вогонь ненависті руйнує нас зсередини, нашу фізику та психіку. Впевнена, що кожен з радістю відмовився б від цих руйнівних почуттів. Але я розумію, що це неймовірно складно. Тому усвідомлювати в моменті, що ці почуття марні та роз’їдаючи - єдиний вихід", — додала актриса.

Мішина зізнається, що подібні стани одного дня привели її до медитацій і щоденних практик, тому вона радить спробувати ці інструменти своїм шанувальникам.

Її напарниця в коментарях одразу ж відреагувала на публікацію, написавши: "Дивлюсь і аж не віриться, що це було зі мною. Неймовірна зустріч, відчуття, емоції🤍 Неймовірна Ксюша🤍".

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