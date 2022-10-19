Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в последнее время уделяет много внимания медитации и духовным практикам.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала видео со своей напарницей Александрой и поделилась своими размышлениями о чувстве ненависти.

"С тех пор как нашу землю охватил ужас войны, мы все чувствуем сильное эмоциональное потрясение. Особенно женщины, которые традиционно более эмоциональны, чем мужчины. За собой замечаю, что начинаю злиться и чувствовать ненависть всякий раз, когда наш «сосед» своими кровожадными лапами пытается нас защупать. А когда общаюсь с другими, то понимаю, что почти все испытывают то же самое", — пишет Ксения Мишина.

"Холостячка" объясняет, что когда человек в гневе, его сознание затуманено, тогда он начинает допускать ошибки и принимать неправильные решения.

"А самое страшное в том, что гнев разжигает внутренний огонь. И как вы думаете, кого сжигает этот огонь? наших врагов? - Нет, нас самих. Внутренний огонь ненависти разрушает нас изнутри, нашу физику и психику. Уверена, что каждый с радостью отказался бы от этих разрушительных чувств. Но я понимаю, что это невероятно сложно. Поэтому отдавать себе отчет в моменте, что эти чувства напрасны и разъедающие - единственный выход", - добавила актриса.

Мишина признается, что подобные состояния однажды привели ее к медитациям и ежедневным практикам, поэтому она советует попробовать эти инструменты своим поклонникам.

Ее напарница в комментариях сразу же отреагировала на публикацию, написав: "Смотрю и не верится, что это было со мной. Невероятная встреча, ощущения, эмоции 🤍 Невероятная Ксюша🤍".

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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