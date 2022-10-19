Для прогулянки із сином Анастасія Приходько обрала чорний спортивний костюм вільного крою та вирішила обійтися без макіяжу.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка та громадський діяч Анастасія Приходько не часто ділиться сімейними фото, воліє тримати чоловіка та дітей поза об'єктивами камер. Але кілька годин тому вона зробила виняток і розчулила Мережу новими фотографіями з однорічним сином.

Артистка вийшла на осінню прогулянку разом зі своїм сином Лукою, не втрималася і зробила дещо зворушливі фото. Погода була сонячна, син Приходько – Лука, якому один рік – щиро посміхався. Лука грав із мамою на дитячому майданчику, а також сидів на плечах у Анастасії.

"Мій маленький", – підписала фотографії із сином артистка Анастасія Приходько.

Для прогулянки із сином Анастасія обрала чорний спортивний костюм вільного крою та вирішила обійтися без макіяжу.

У коментарях користувачі мережі написали багато компліментів для зіркової мами Анастасії Приходько та її хлопчика: "Як, він схожий, на маму", "Ви такі схожі. Який він класний і красивий як його мама", "Круто побачити вас такою справжньою. Дуже гарненькі "Ти супер мама нехай росте здоровий", "Красавчик! Мамин захисник!".

Нагадаємо, Анастасія Приходько відверто розповіла про погрози.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.

Також Politeka писала, що Анастасія Приходько показала нового члена сім'ї.



