Как сообщает Politeka.net, украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько не часто делится семейными фото, предпочитает держать мужа и детей вне объективов камер. Но несколько часов назад она сделала исключение и умилила Сеть новыми фотографиями с годовалым сыном.
Артистка вышла на осенню прогулку вместе со своим сыном Лукой, не удержалась и сделала несколько умилительные фото. Погода была солнечной, сын Приходько – Лука, которому один год – искренне улыбался. Лука играл с мамой на детской площадке, а также сидел на плечах у Анастасии.
"Мой маленький", — подписала фотографии с сыном артистка Анастасия Приходько.
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Для прогулки с сыном Анастасия выбрала черный спортивный костюм свободного кроя и решила обойтись без макияжа.
В комментариях пользователи сети написали много комплиментов для звездной мамы Анастасии Приходько и ее мальчика: "Как, он похож, на маму", "Вы так похожи. Какой он классный и красивый как его мама", "Круто увидеть вас такой настоящей. Очень хорошенькие", "Ты супер мама пусть растет здоровый", "Красавчик! Мамин защитник!".
Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.
Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.
Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.