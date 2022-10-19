Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик у будь-який сезон виглядає ефектно та стильно, захоплюючи своїми шикарними образами. З приходом осені вона перейшла на тепліші сукні та брючні костюми. Так, ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram яскравий та трендовий осінній образ.

На опублікованому в Instagram фото Лілія Ребрик йде вулицею у повсякденному образі. Вона приміряла светр молочного кольору в стилі оверсайз, блакитні джинси та черевики з пухнастими вставками. А також вона акцентувала цибулю бежевою курточкою з хутряним коміром та лацканами.

Свої світлі локони вона розпустила, а на обличчя нанесла макіяж у нюдових тонах. Завершує образ промениста усмішка Ребрик. До чого ж гарненька телеведуча в цьому вбранні.

"Працюємо, як можемо, між тривогами. Але гарна осінь цього року. Колись вона буде мирною", - зазначила Лілія Ребрик.

Варто зазначити, що кар'єру на телебаченні Лілія Ребрик розпочала у 2006 році, ставши ведучою прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року до липня 2022 року Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

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