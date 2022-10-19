На опубликованном в Instagram фото Лилия Ребрик идет по улице в повседневном образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы. Так, ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram яркий и трендовый осенний образ.

На опубликованном в Instagram фото Лилия Ребрик идет по улице в повседневном образе. Она примеряла свитер молочного цвета в стиле оверсайз, голубые джинсы и ботинки с пушистыми вставками. А также она акцентировала лук бежевой курточкой с меховым воротником и лацканами.

Свои светлые локоны она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых тонах. Завершает образ лучезарная улыбка Ребрик. До чего же хороша телеведущая в этом наряде.

"Работаем, как можем, между тревогами. Но красивая же осень в этом году. Когда-то она будет мирной", - отметила Лилия Ребрик.

Стоит отметить, что карьеру на телевидении Лилия Ребрик начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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