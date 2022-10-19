Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новою фотосесією у спортзалі, де з'явився зі своїм другом-актором Олексієм Суровцевим.

На нових фотографіях Тарас та Олексій зафіксовані у тьмяній роздягальні, вони позують у шортах та з голими торсами, сяючи мускулистими тілами. Один із них тримає в руках пляшечку з водою, а другу склянку з напоєм та навушники.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Ми з @surovtsev.alexei бажаємо нам усім мирного та спокійного дня! Також нагадуємо, що спорт – одне з найкращих заспокійливих, яке сьогодні, як ніколи, не завадить. Слава Україні!".

А шанувальники відразу почали коментувати гарячі фото красенів: "Кубикам слава!", "Це Бородата Котомамуля?", "Найкрутіші", "Які красені!", "Наші справжні козаки!", "Красаві", "О, Боги. Скільки мужності, чоловічої краси! Вогонь", "А ви для нас заспокійливе", "Які козаки у нас в Україні! Аж настрій покращився і в спортзал захотілося", "Концентрація красивих чоловіків на фото зашкалює", "Зупиніться! Це просто пожежа", "Тарас, ти красень. Я завжди тобою любуюсь".

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