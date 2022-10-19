Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

Так, у ролику можна побачити, що блогерка, поки створює свою нову цибулю, весь час відволікається, то на дитину, то на шум за вікном, і моментами виглядає дуже схвильованою. Тим не менш, продовжує працювати над чином.

На цей раз Даша одягла чорну "хижу" спідницю цікавої текстури, яку з'єдналася з чорно-білою смугастою кофтою та масивними темними ботами. Зверху вона накинула темну куртку оверсайз та доповнила аутфіт модною сумочкою.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео Квіткової, ділячись своєю думкою про її образ: "Без образ. Мені кофточка не дуже підходить сюди і ще бачу замість куртки, вашу круту косуху", "Хочу тепер щодня такі відео, буду вчитися стилю у тебе", "Щось на комфортному і красивому", "Ви красуня! Вигляд супер! На мою думку, куртка не дуже підходить сюди. Весь образ на ній ховається", "Ви така худенька, що навіть при заправленому в спідницю светрі ваша талія така тендітна".

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