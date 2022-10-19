Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой фотосессией в спортзале, где появился со своим другом-актером Алексеем Суровцевым.

На новых фотографиях Тарас и Алексей запечатлены в тусклой раздевалке, они позируют в шортах и с голыми торсами, сверкая мускулистыми телами. Один из них держит в руках бутылочку с водой, а другой стакан с напитком и наушники.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Мы с @surovtsev.alexei желаем нам всем мирного и спокойного дня! Также напоминаем, что спорт – одно из лучших успокаивающих, которое сегодня, как никогда, не помешает. Слава Украине!".

А поклонники тут же принялись комментировать горячие фото красавцев: "Кубикам слава!", "Это Бородатая Котомамуля?", "Самые крутые", "Какие красавцы!", "Наши настоящие казаки!", "Красавчики", "О, Боги. Сколько мужества, мужской красоты! Огонь", "А вы для нас успокоительное", "Какие казаки у нас в Украине! Аж настроение улучшилось и в спортзал захотелось", "Концентрация красивых мужчин на фото зашкаливает", "Остановитесь! Это просто пожар", "Тарас, ты красавчик. Я всегда тобой любуюсь".

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