Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала своє фото та розповіла, як відзначає свій день народження та яке бажання загадала.

За словами Світлани, вона вирішила відзначити свій день народження у сімейному колі, і мріє цього дня лише про один – світ в Україні. А як подарунок від себе українцям вирішила направити мільйон гривень на відновлення будинків в Ірпені. Зірка зазначила, що була в Ірпені і на власні очі бачила дозволи, нанесені російською армією.

"Замість мільйона червоних троянд – мільйон гривень на відновлення будинків… Сьогодні для мене особливий день, день, який став початком мого життя. День заповітних мрій та день їхнього виконання. Як і у всіх українців, у мене лише одне бажання – мир у нашій рідній Україні Бажання, яке неодмінно і дуже скоро здійсниться! Сьогодні я відзначаю свій день народження у родинному колі і дуже хочу, щоб кожен українець, який втратив свій будинок, знову його знайшов. Щоб усі сім'ї якнайшвидше зібралися за своїм великим і мирним столом. Саме тому у свій день народження я хочу перерахувати мільйон гривень на відновлення трьох зруйнованих багатоповерхових будинків у місті Ірпінь”, - написала Лобода.

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