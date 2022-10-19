Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала незвичайні кадри зі своєї подорожі до Японії з колективом та анонсувала концерти з місцевими музикантами.

Як видно, на нових фото та відео Олександра з'явилася у різних локаціях та образах. Вона разом із Дмитром Мазураком позувала для знімків, виступала на сцені та навіть під сопілку виконала відомий хіт "Червона калина".

У підписі до публікації Зарицька розповіла про свій візит до азіатської країни: "Наша Японія. Сьогодні встигли зустрітися з віце-прем'єром та послом України в Японії, розповісти про ситуацію вдома та відчути неймовірну підтримку. А вже завтра – заспіваємо для вас у незвичайному складі, з місцевими музикантами та надкрутим японським гітаристом. Не пропустіть”.

Користувачі відразу взялися коментувати нову публікацію Сашка: "Гарного концерту", "Неймовірні", "Олександра, ви неймовірні", "Любим. З нетерпінням чекаємо сьогоднішній вечір", "Удачі Вам наша, KAZKA!".

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