Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото із прогулянки у Києві та звернулася до українців.

На новому знімку Катя зображена на затишній київській вуличці з бруківкою та історичними будівлями. Перед камерою вона з'явилася у широких темних джинсах, строкатій блузі та стильному персиковому піджаку, а в руках вона тримає невелику сумочку. Волосся телезірки акуратно зібране, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Осадча напсіала: "Ми будемо жити, працювати, відновлювати, допомагати, ми знову будемо ось так гуляти вулицями і не боятися тривог. Ми вміємо і навчимося ще багато чого задля перемоги! Ми помстимося за кожну смерть. Та пішли вони … , в нас багато справ і злості! І на зміну страху і паніці в лютому, в жовтні прийшло бажання навчитися збивати дрони! (Влада закликає цивільних це не робити). Бережіть себе, не нехтуйте безпекою. По всіх Україні тривога, будьте в укритті! З вірою в краще і ППО! В голові грає «триматись своїх» @pianoboy_official включіть її зараз. Перемога скоро! Нам потрібно ще трохи сил і великих сил нашим Героям! Чекаємо гарних новин від наших ЗСУ".

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