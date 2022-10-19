Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото с прогулки в Киеве и обратилась к украинцам.

На новом снимке Катя запечатлена на уютной киевской улочке с брусчаткой и историческими зданиями. Перед камерой она пояивлась в широких темных джинсах, пестрой блузе и стильном персиковом пиджаке, а в руках она держит небольшую сумочку. Волосы телезвезды аккуратно собраны, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Осадчая напсиала: "Мы будем жить, работать, восстанавливать, помогать, мы снова будем вот так гулять по улицам и не бояться тревог. Мы умеем и научимся еще многому ради победы! Мы отомстим за каждую смерть. Да пошли они…, у нас много дел и злобы! И на смену страху и панике в феврале, в октябре пришло желание научиться сбивать дроны! (Власть призывает гражданских это не делать). Берегите себя, не пренебрегайте безопасностью. По всей Украине тревога, будьте в укрытии! С верой в лучшее и ПВО! В голове играет "держаться своих" @pianoboy_official, включите ее сейчас. Победа скоро! Нам нужно еще немного сил и больших сил нашим Героям! Ждем хороших новостей от наших ВСУ".

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