Телеведуча Маша Єфросиніна чесно показала, як виглядає без жодного пафосу та зайвої уваги під час поїздок. Без макіяжу та трендового вбрання Марія показала, як вона подорожує і нарешті їде додому до Києва, де не була давно.

Також Єфросініною вдалося привернути увагу і доволі стрункою фігурою, яку можна оцінити на нових кадрах.

"Моє життя вісім місяців" - написала Єфросиніна під кадрами, говорячи про те, що її будні проходили нерідко просто в дорозі, ділових поїздках та переїздах з дітьми.

Також на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила відео, в якому Монатик в ефірі "Іспит" відповідає на питання про найважчий вибір у його житті.

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"Щодня кожен з нас робить свій вибір, приймає найважчі рішення... Через сварок з близькими, атаки совісті, приносячи в жертву свої інтереси... Але жодного українця я ще не чула, що вибір України боротиметься до кінця за свою свободу – це неправильний вибір!”, – написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.