Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, як виглядає її життя далеко від дому.

Телеведуча Маша Єфросиніна чесно показала, як виглядає без жодного пафосу та зайвої уваги під час поїздок. Без макіяжу та трендового вбрання Марія показала, як вона подорожує і нарешті їде додому до Києва, де не була давно.

Також Єфросініною вдалося привернути увагу і доволі стрункою фігурою, яку можна оцінити на нових кадрах.

"Моє життя вісім місяців" - написала Єфросиніна під кадрами, говорячи про те, що її будні проходили нерідко просто в дорозі, ділових поїздках та переїздах з дітьми.

Також на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила відео, в якому Монатик в ефірі "Іспит" відповідає на питання про найважчий вибір у його житті.

"Щодня кожен з нас робить свій вибір, приймає найважчі рішення... Через сварок з близькими, атаки совісті, приносячи в жертву свої інтереси... Але жодного українця я ще не чула, що вибір України боротиметься до кінця за свою свободу – це неправильний вибір!”, – написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.