Телеведущая Маша Ефросинина призналась, как выглядит ее жизнь вдали от дома.

Телеведущая Маша Ефросинина честно показала, как выглядит без всякого пафоса и лишнего внимания во время поездок. Без макияжа и трендового наряда Мария показала, как она путешествует и наконец-то едет домой в Киев, где не была довольно давно.

Также Ефросининой удалось привлечь внимание и довольно стройной фигурой, которую можно оценить на новых кадрах.

"Моя жизнь восемь месяцев" - написала Ефросинина под кадрами, говоря о том, что ее будни проходили нередко попросту в дороге, деловых поездках и переездах с детьми.

Также на своей странице в Instagram Мария разместила видео, в котором Монатик в эфире "Экзамена" отвечает на вопрос о самом тяжелом выборе в его жизни.

"Каждый день каждый из нас делает свой выбор, принимает самые трудные решения ... Из-за ссор с близкими, атаки совести, принося в жертву свои интересы… Но ни от одного украинца я еще не слышала, что выбор Украины сражаться до конца за свою свободу - это неправильный выбор!", - написала Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.