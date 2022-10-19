Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка, яка нещодавно брала участь у польських "Танцях із заїздами", поділилася сонячними кадрами з дітьми та розповіла про свої переживання.

На нових фотографіях Джамала із синами зафіксовані на прогулянці в містечку Тракаї, де народився 1397 року перший кримськотатарський хан Хаджі-Герай. За словами артистки, вона дуже хотіла показати це місце дітям і сама побачити руїни замку, щоб поринути в історію свого народу.

У підписі до публікації Джамала розповіла: "Знаєш, коли щодня ти в прямому сенсі не розумієш, яким буде завтра. Прилетить бомба у твій дім, повний добрих спогадів чи ні. Чи втратиш людину яку знав, або знали твої знайомі. Та що там — просто людину, яка ходила з тобою одними вулицями. Все це перетинається з рутиною… Написанням пісень, готуванням борщів, вихованням дітей. І справжня нагорода мати можливість чути від Еміра: "Анака, а знаєш яку погоду люблю? Таку, як любиш ти. Ти знаєш, яку країну люблю? Ту, що любиш ти". І боротьбою… Нескінченною боротьбою з усіма хто ще не почув, не зрозумів, не знайшов як допомогти".

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