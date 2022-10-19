Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка, которая недавно принимала участие в польских "Танцах со заездами", поделилась солнечными кадрами с детьми и рассказала о своих переживаниях.

На новых фотографиях Джамала с сыновьями запечатлены на прогулке в городке Тракае, где родился в 1397 году первый крымскотатарский хан Хаджи-Герай. По словам артистки, она очень хотела показать это место детям, и сама увидеть руины замка, чтобы окунуться в историю своего народа.

В подписи к публикации Джамала рассказала: "Знаешь, когда каждый день ты в прямом смысле не понимаешь, каким будет завтра. Прилетит бомба в твой дом, полный добрых воспоминаний или нет. Или потеряешь человека, которого знал, или знали твои знакомые. Да что там просто человека, который ходил с тобой по одним улицам. Все это пересекается с рутиной… Написанием песен, приготовлением борщей, воспитанием детей. И настоящая награда иметь возможность слышать от Эмира: "Анака, а знаешь какую погоду люблю? Такую, как любишь ты. Ты знаешь, какую страну люблю? Ту, что любишь ты". И борьбой… Бесконечной борьбой со всеми, кто еще не услышал, не понял, не нашел как помочь".

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