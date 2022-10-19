Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", часто ділиться в ІНстаграм цікавими фото та відео, також розповідає про себе. Нерідко артистка говорить про особистий розвиток, розкриваючи секрет успішного життя.

«Все що нам залишається, щоб не божеволіти: це продовжувати жити далі, допомагати армії і тим людям, які цього потребують. І пам'ятайте, що я вам радила практикувати: приймаємо, не оцінюємо, не чекаємо на результати. Намагаємося адаптувати позитивне мислення та думки на сьогоднішній день.

Ці підонки вже другий тиждень поспіль атакують саме по понеділках найактивніше, розуміючи, що люди йдуть на роботу» - говорить Ксенія.

Раніше Ксенія на своїй сторінці в Instagram зірка показала відео зі своєю напарницею Олександрою та поділилася своїми роздумами про почуття ненависті.

З тих пір, як нашу землю охопив жах війни, ми всі відчуваємо сильне емоційне потрясіння. намагається нас замацати. А коли спілкуюся з іншими, то розумію, що майже всі відчувають те саме", - пише Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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