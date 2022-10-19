Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", часто делится в ИНстаграм интересными фото и видео, в также рассказывает о себе. Нередко артистка говорит о личном развитии, раскрывая секреты успешной жизни.

«Все что нам остается, чтобы не сходить с ума: это продолжать жить дальше, помогать армии и тем людям, которые в этом нуждаются. И помните, что я вам советовала практиковать: принимаем, не оцениваем, не ждем результаты. Пытаемся адаптировать позитивное мышление и мысли на сегодняшний день.

Эти подонки уже вторую неделю подряд атакуют именно по понедельникам активнее всего, понимая, что люди идут на работу» - говорит Ксения.

Ранее Ксения на своей странице в Instagram звезда показала видео со своей напарницей Александрой и поделилась своими размышлениями о чувстве ненависти.

"С тех пор как нашу землю охватил ужас войны, мы все чувствуем сильное эмоциональное потрясение. Особенно женщины, которые традиционно более эмоциональны, чем мужчины. За собой замечаю, что начинаю злиться и чувствовать ненависть всякий раз, когда наш «сосед» своими кровожадными лапами пытается нас защупать. А когда общаюсь с другими, то понимаю, что почти все испытывают то же самое", — пишет Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.