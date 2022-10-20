Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Настя Каменських стала активно показувати в Інстаграм, як вона мешкає в нових умовах. Як патріотично налаштована Настя також показує шанувальникам, проте через те, що вона довго не приїжджала додому до Києва, її все ще часто критикують.

«Українська земля багата на таланти, як жодна інша. Скільки чудових голосів ми з вами чуємо останнім часом. Як би нас не намагалися зламати, українська культура, крізь роки, продовжує цвісти» - висловилася Настя під роликом, на якому показала себе природніше і без яскравих макіяжів.

У мережі одразу відповіли:

«І з кожним таким прагненням знищити нас, українців, наша культура та музика розквітає з новою силою.❤️🇺🇦; Шикарно! 🔥; Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪; невже щось цікаве».

«Ми всі зараз із особливим хвилюванням згадуємо про власний будинок. А багато хто вже ніколи не зможе відчути тепло рідної оселі. Але будинок – це не лише про стіни, а й про те, що викликає найтепліші спогади, про повернення до своїх джерел, свого ДНК.

Тому кожен раз, слухаючи нову пісню мого @realpotap.official я вся в мурашках ❤️ Це неймовірно щиро і я дуже пишаюся тобою!» - висловилася Каменських.

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