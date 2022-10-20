Популярная певица Настя Каменских высказалась о том, почему так хороша украинская земля.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских стала активно показывать в Инстаграм, как она живет в новых условиях. Как патриотично настроена Настя также показывает поклонникам, однако из-за того, что она долго не приезжала домой в Киев ее все еще часто критикуют.

«Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура, сквозь годы, продолжает цвести 🌻» - высказалась Настя под роликом, на котором показала себя более естественно и без ярких макияжей.

В сети сразу ответили:

«И с каждым таким стремлением уничтожить нас, украинцев, наша культура и музыка расцветает с новой силой.❤️🇺🇦; Шикарно! 🔥; Слава Украине 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪; неужели что-то интересное».

«Мы все сейчас с особым волнением вспоминаем о собственном доме. А многие уже никогда не смогут почувствовать тепло родного дома. Но дом – это не только о стенах, но и о том, что вызывает самые теплые воспоминания, о возвращении к своим истокам, своему ДНК.

Поэтому каждый раз, слушая новую песню моего @realpotap.official я вся в мурашках ❤️ Это невероятно искренне и я очень горжусь тобой!» - высказалась Каменских.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.