Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских стала активно показывать в Инстаграм, как она живет в новых условиях. Как патриотично настроена Настя также показывает поклонникам, однако из-за того, что она долго не приезжала домой в Киев ее все еще часто критикуют.
«Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура, сквозь годы, продолжает цвести 🌻» - высказалась Настя под роликом, на котором показала себя более естественно и без ярких макияжей.
В сети сразу ответили:
«И с каждым таким стремлением уничтожить нас, украинцев, наша культура и музыка расцветает с новой силой.❤️🇺🇦; Шикарно! 🔥; Слава Украине 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪; неужели что-то интересное».
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«Мы все сейчас с особым волнением вспоминаем о собственном доме. А многие уже никогда не смогут почувствовать тепло родного дома. Но дом – это не только о стенах, но и о том, что вызывает самые теплые воспоминания, о возвращении к своим истокам, своему ДНК.
Поэтому каждый раз, слушая новую песню моего @realpotap.official я вся в мурашках ❤️ Это невероятно искренне и я очень горжусь тобой!» - высказалась Каменских.
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.