Ресторатор та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво продовжує ділитися з передплатниками простими рецептами.

Як повідомляє Politeka.net, пиріг зі шпинатом і творогом робиться із сезонних продуктів, що збільшує його користь. Крім того, пиріг не потребує особливої ​​підготовки.

Суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати пиріг "Вертута". Спосіб його приготування шеф-кухар опублікував у Instagram .

"Придумав як можна полюбити шпинат. Швидше забирайте рецепт собі!" - написав Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

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Тісто:

500 г борошна

1 ч. л солі

175 мл теплої води

1 ст. л олії соняшникової

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Начинка:

• 300 г шпинату

• 50 г цибулі

• 50 г зелені

• 100 г творогу

• 50 г сметани

• Сіль за смаком

Спосіб приготування:

1.Просійте борошно, додайт сіль, теплу воду і масло і замішайте тісто. На початку маса дуже ніжна і липне до рук. Потрібно добре вимішувати хвилин 10 до тих пір, поки маса не перестане чіплятися до пальців. Залишаємо на 45 хвилин під плівкою.

2. Приготуємо начинку. Цибулю, шпинат та зелень нарізаємо. Додаємо сіль, віджатий творог, сметану. Перемішуємо.

3.Коли тісто розкотене на кілька шматочків, промазуємо пензликом розтопленим вершковим маслом.

4.Викладаємо половинку начинки на край тіста і згортаємо рулетом. Повторюємо те саме з іншими листами та залишком начинки.

5.Запікаємо при 180-200 градусах в залежності від вашої духовки. Виглядає апетитно готове блюдо.

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

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