Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", показав кадри з місця нової трагедії в Києві.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг проникнутися любов'ю до нашої держави та стати справжнім патріотом. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво емоційно висловився про атаку на Київ уранці 17 жовтня іранськими дронами-камікадзе з боку російських окупантів.

"З ким вони воюють 2.0. Три військові просто опинилися в той час і тому місці — автоматами збили дрон! Вони вже знають, що програли. Вони засинають з цими думками. Вони програли ще 24 лютого. Просто ця спроба знищити якнайбільше інфраструктури теж провальна, Україна відбудується набагато швидше, ніж всі ми думаємо", — пише Ектор.

Зірка "Мастер Шеф" також наголосив, що не варто втрачати пильності.

"Гордість за українців просто не вимикається 24/7 ❤️. Але з усім тим, не нехтуйте тривогами й безпекою. Мої співчуття тим, хто сьогодні зранку втратив домівку і рідних 🙏. росія — країна терорист", — додав Хіменес-Браво.

Шанувальники зіркового шефа в коментарях до посту також не стримують емоцій: "Українці неймовірні люди. Ка*апи думають, що вони нас залякують, а насправді тільки злять нас все більше і більше", "Рідненьки, злість та лють проявляємо донатами на ЗСУ 🙏. Гній треба винищити!".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.