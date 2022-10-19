Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після початку вторгнення Росії в Україну активно волонтерить і їздить до українських захисників. Крім того, він пише мотиваційні звернення до українців. Одна з таких з'явилася кілька годин тому в його особистому блозі Instagram.
Ектор Хіменес-Браво зазначив, що росіяни ще можуть спробувати знову роз'єднати українців, посіяти паніку, страх, зметати полиці, масово виїжджати за кордон, створювати черги на АЗС — вони можуть спробувати, але навряд чи це вийде — не після восьми місяців війни.
"У нас БПЛА поліцейські збивають з АК-47. У Дніпрі та Києві за ніч залатали дірки від ракет, і запустили рух. Ми збираємо по 100 млн гривень за день — про що йдеться? Про подвиги ЗСУ і говорити не буду — це просто титани нашого часу. Інфраструктуру відновимо, рани заживуть, гроші зберемо, всіх обігріємо, зробимо електрику", — упевнений кулінар.
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Суддя "Майстер Шеф" упевнений, що на Україну чекає прекрасне майбутнє, але бояться під час повітряних тривог — це цілком нормально, кулінару теж страшно. Але треба не боятися, а щось робити при цьому.
"Я теж сиджу в укритті, теж заспокоюю своїх собак, тримаю зв'язок з коханою - і набираю цей текст, щоб сказати просту річ: Боятися - нормально. Але боятися і діяти далі - це топ. Ми - топ. А вони дно", - додав Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" нагадав українцям, чому не можна розслаблятися.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як захоплений українським народом.
Як Politeka повідомляла, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" здивував поведінкою в гостях, відео.