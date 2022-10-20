Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво продолжает делиться с подписчиками простыми рецептами.

Как сообщает Politeka.net, пирог со шпинатом и сыром делается из сезонных продуктов, что увеличивает его пользу. Кроме того, пирог не требует особой подготовки.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог "Вертута". Способ его приготовления шеф-повар опубликовал в Instagram.

"Придумал как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!", - написал Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

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Тесто:

• 500 г муки

• 1 ч. л соли

• 175 мл теплой воды

• 1 ст. л масла подсолнечного

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Начинка:

• 300 г шпината

• 50 г лука

• 50 г зелени

• 100 г творога

• 50 г сметаны

• Соль по вкусу

Способ приготовления:

1.Просейте муку, добавьте соль, теплую воду и масло и замешайте тесто. В начале масса очень нежная и липнет к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор пока масса не перестанет приставать к пальцам. Оставляем на 45 минут под пленкой.

2. Приготовим начинку. Лук, шпинат и зелень нарезаем. Добавляем соль, отжатый творог, сметану. Перемешиваем.

3.Когда тесто раскатано на несколько кусочков, промазываем кисточкой растопленным сливочным маслом.

4.Выкладываем половинку начинки на край теста и сворачиваем рулетом. Повторяем тоже самое с другими листами и остатком начинки.

5.Запекаем при 180-200 градусах в зависимости от вашей духовки. Выглядит аппетитно готовое блюдо.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

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