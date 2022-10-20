Как сообщает Politeka.net, пирог со шпинатом и сыром делается из сезонных продуктов, что увеличивает его пользу. Кроме того, пирог не требует особой подготовки.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог "Вертута". Способ его приготовления шеф-повар опубликовал в Instagram.

"Придумал как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!", - написал Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Тесто:
• 500 г муки
• 1 ч. л соли
• 175 мл теплой воды
• 1 ст. л масла подсолнечного

Начинка:
• 300 г шпината
• 50 г лука
• 50 г зелени
• 100 г творога
• 50 г сметаны
• Соль по вкусу

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Запрет на выезд, прослушка телефонов и не только: что нужно знать о "военном положении" путина

"Просто противно это слушать": Ефросинина неожиданно нарвалась на критику из-за видео с Монатиком

"Если нет – то это страшно": звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу

"Вы невероятные": Зарицкая из KAZKA отправилась покорять Японию, фото
Показать еще

Способ приготовления:

    1.Просейте муку, добавьте соль, теплую воду и масло и замешайте тесто. В начале масса очень нежная и липнет к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор пока масса не перестанет приставать к пальцам. Оставляем на 45 минут под пленкой.

    2. Приготовим начинку. Лук, шпинат и зелень нарезаем. Добавляем соль, отжатый творог, сметану. Перемешиваем.

    3.Когда тесто раскатано на несколько кусочков, промазываем кисточкой растопленным сливочным маслом.

    4.Выкладываем половинку начинки на край теста и сворачиваем рулетом. Повторяем тоже самое с другими листами и остатком начинки.

    5.Запекаем при 180-200 градусах в зависимости от вашей духовки. Выглядит аппетитно готовое блюдо.

    Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

    Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

    Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.