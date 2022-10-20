Как сообщает Politeka.net, пирог со шпинатом и сыром делается из сезонных продуктов, что увеличивает его пользу. Кроме того, пирог не требует особой подготовки.
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить пирог "Вертута". Способ его приготовления шеф-повар опубликовал в Instagram.
"Придумал как можно полюбить шпинат. Скорее забирайте рецепт себе!", - написал Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
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Тесто:
• 500 г муки
• 1 ч. л соли
• 175 мл теплой воды
• 1 ст. л масла подсолнечного
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Начинка:
• 300 г шпината
• 50 г лука
• 50 г зелени
• 100 г творога
• 50 г сметаны
• Соль по вкусу
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Способ приготовления:
1.Просейте муку, добавьте соль, теплую воду и масло и замешайте тесто. В начале масса очень нежная и липнет к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор пока масса не перестанет приставать к пальцам. Оставляем на 45 минут под пленкой.
2. Приготовим начинку. Лук, шпинат и зелень нарезаем. Добавляем соль, отжатый творог, сметану. Перемешиваем.
3.Когда тесто раскатано на несколько кусочков, промазываем кисточкой растопленным сливочным маслом.
4.Выкладываем половинку начинки на край теста и сворачиваем рулетом. Повторяем тоже самое с другими листами и остатком начинки.
5.Запекаем при 180-200 градусах в зависимости от вашей духовки. Выглядит аппетитно готовое блюдо.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.
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