Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після початку вторгнення росії в Україну активно волонтерить і їздить до українських захисників. Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць, тому кухар не зміг проігнорувати цю подію та присвятив пост у Instagram для українських захисників.

"І хоча свята цього року скасовували, я просто хочу привітати кожного бариста, офіс-менеджера, айтішника, підприємця, студента, медика, пожежника, рятівника, сусідського хлопця та сина маминої подруги. Кожного хлопця і дівчину, чоловіка та жінку, зараз воюючих заради захисту майбутнього нашої Батьківщини", - перерахував кухар.

Згадав Ектор Хіменес-Браво також волонтерів, які до втрати пульсу воюють на інформаційному фронті без перепочинку та донатять, що є сили.

"Низький вам уклін. За оборону, за наступ, за відданість, за самопожертву, за приклад, за кожну хвилину тиші. Перемога за нами, бо інакше я не збираюся розуміти цей світ. Слава Україні. Слава нації Смерть, неминуча смерть, ворогам ", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Крім того, кулінар опублікував відео, на якому зібрав найцікавіші моменти зі своїх поїздок до українських захисників.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" нагадав українцям, чому не можна розслаблятися.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як захоплений українським народом.

Як Politeka повідомляла, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" здивував поведінкою в гостях, відео.