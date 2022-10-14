Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після початку вторгнення росії в Україну активно волонтерить і їздить до українських захисників. Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць, тому кухар не зміг проігнорувати цю подію та присвятив пост у Instagram для українських захисників.
"І хоча свята цього року скасовували, я просто хочу привітати кожного бариста, офіс-менеджера, айтішника, підприємця, студента, медика, пожежника, рятівника, сусідського хлопця та сина маминої подруги. Кожного хлопця і дівчину, чоловіка та жінку, зараз воюючих заради захисту майбутнього нашої Батьківщини", - перерахував кухар.
Згадав Ектор Хіменес-Браво також волонтерів, які до втрати пульсу воюють на інформаційному фронті без перепочинку та донатять, що є сили.
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"Низький вам уклін. За оборону, за наступ, за відданість, за самопожертву, за приклад, за кожну хвилину тиші. Перемога за нами, бо інакше я не збираюся розуміти цей світ. Слава Україні. Слава нації Смерть, неминуча смерть, ворогам ", - додав Ектор Хіменес-Браво.
Крім того, кулінар опублікував відео, на якому зібрав найцікавіші моменти зі своїх поїздок до українських захисників.
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