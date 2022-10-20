Як повідомляє Politeka.net, Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто розповсюджують у мережі чуттєві кадри, які завжди припадають до душі шанувальникам.

Кілька годин тому барвистими та щасливими кадрами з нічного Києва дружина телеведучого Христина Решетник поділилася на своїй сторінці у Instagram.

На особистій сторінці Христина опублікувала відео, яке було зроблено під час прогулянки нічним Києвом: світло від ліхтарів та фар автомобілів додали кадрами атмосферності.

Григорій Решетник разом із коханою позували на популярній серед туристів локації. Подружжя гуляло біля мосту, трималося за руки і обіймалося. Решетники не соромилися показувати ніжні почуття, які мають один до одного, і в черговий раз зачарували публіку.

"Кохання переможе, добро переможе. Вірю в це всім серцем і ви вірте", - підписала кадри Христина Решетник.

Підписники залишили парі багато теплих слів у коментарях: "Боже, яка краса. Ви просто чарівна пара", "Ви неймовірні", "Будьте обережні там! Не ходіть мостами, бережіть себе!", "Які ви класні", "Гарні і талановиті, щастя Вам!".

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