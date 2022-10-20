Знаменитая чета Григория и Кристины Решетников в очередной раз покорила поклонников романтическими кадрами.

Как сообщает Politeka.net, Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто распространяют в сети чувственные кадры, которые всегда приходятся по душе поклонникам.

Несколько часов назад красочными и счастливыми кадрами из ночного Киева жена телеведущего Кристина Решетник поделилась на свое странице в Instagram.

На личной странице Кристина опубликовала видео, которое было сделано во время прогулки по ночному Киеву: свет от фонарей и фар автомобилей добавили кадрами атмосферности.

Григорий Решетник вместе с любимой позировали в популярной среди туристов локации. Супруги гуляли возле моста, держались за руки и обнимались. Решетники не стеснялись показывать нежные чувства, которые у них есть друг к другу, и в очередной раз очаровали публику.

"Любовь победит, добро победит. Верю в это всем сердцем и вы верьте", - подписала кадры Кристина Решетник.

Подписчики оставили паре много теплых слов в комментариях: "Боже, какая красота. Вы просто волшебная пара", "Вы невероятны", "Будьте осторожны там! Не ходите по мостам, берегите себя!", "Какие вы классные", "Красивые и талантливые, счастья Вам!".

Напомним, жена Решетника удивила, как украинцы утерли нос россиянам после массированных ракетных ударов.

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, как их семейство проводит вечера без света.

Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.