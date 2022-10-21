Як повідомляє Politeka.net, відома модель Белла Хадід щодня показує в Інстаграм своє життя, щасливі моменти та моменти з показів. Цього разу на світському вечорі Белла відзначилася вибором вбрання – у золотій сукні з вирізом до пупка модель виглядала досить нескромно.

«Мати можливість говорити свою правду і бути визнаним за це справді дивовижно. Моя єдина мета на землі, я відчуваю, полягає в тому, щоб просто змусити інших не почуватися такими самотніми, будь-яким способом, яким я можу, і зняти тавро з людей із психічними розладами» - зізналася Белла.

За її словами, раніше з нею була спеціальна команда, коли вона не знала, чи зможе продовжувати працювати, не кажучи вже про спільну роботу.

"Були часи, коли я була на найнижчому рівні, і весь світ відчував, що він обрушується на мене, і Майкл був поруч, щоб переконатися, що зі мною все гаразд, і жодного разу не відпустив цю вірність" - також розповіла модель .

У мережі звернули увагу на її зовнішній вигляд: «Важливий вигляд; Вітаємо! ❤️; Люблю тебе 🤍; Вітаємо Белла ❤; Ангел 🤍; Вітаємо Белла!; ❤️так красиво сказано, я люблю тебе; Ви гідні цієї нагороди! Ви так багато зробили цього року, більш ніж достатньо!; така гарна мова!; Я люблю тебе, я так пишаюся ❤️».

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