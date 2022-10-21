Модель Белла Хадид в роскошном золотом платье раскрыла не только свои формы, но и душу.

Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид каждый день показывает в Инстаграм свою жизнь, счастливые моменты и моменты с показов. В этот раз на светском вечере Белла отличилась выбором наряда - в золотом платье с вырезом до пупка модель выглядела довольно нескромно.

«Иметь возможность говорить свою правду и быть признанным за это поистине удивительно. Моя единственная цель на земле, я чувствую, состоит в том, чтобы просто заставить других не чувствовать себя такими одинокими, любым способом, которым я могу, и снять клеймо с людей с психическими расстройствами» - призналась Белла.

По ее словам, ранее с ней была специальная команда, когда она не знала, сможет ли продолжать работать, не говоря уже об общей работе.

«Были времена, когда я была на самом низком уровне, и весь мир чувствовал, что он обрушивается на меня, и Майкл был рядом, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, и ни разу не отпустил эту верность» - также рассказала модель.

В сети же обратили внимание на ее внешний вид: «Важный вид; Поздравляем! ❤️; Люблю тебя 🤍; Поздравляем Белла ❤; Ангел 🤍; Поздравляем Белла!; ❤️так красиво сказано, я люблю тебя; Вы достойны этой награды!!! Вы так много сделали в этом году, более чем достаточно!; такая красивая речь!; Я люблю тебя, я так горжусь❤️».

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