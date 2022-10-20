Як повідомляє Politeka.net , знаменита телеведуча Марічка Падалко активно показує в Інстаграм важливі новини для українців та ділиться корисною інформацією. Не забуває вона також розповідати про топу найгучніших новин за останню добу.

Марічка розповідає, як наші воїни продовжують боротися за визволення Херсонщини та півночі Луганщини. В останньому напрямку ворог намагається проводити зустрічні контратаки. Також окупанти кидають свої сили заради оточення Бахмута.

«На решті території України був знову день масованих ракетних обстрілів та блискучої роботи ППО, зокрема, у Київській області. Загалом збито 14 повітряних цілей. На жаль, є влучення до Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області» - висловилася Марічка.

Також з'явилися новини з окупованих територій: 1) «керівництво» Херсонщини оголосило про свій переїзд на лівий берег Дніпра; ввів на окупованих російських територіях "воєнний стан".

«Тим часом білоруські добровольці в Україні (полк Калиновського) зустрілися з нашими депутатами і, зокрема, обговорювали внесення до Ради постанови про визнання Білорусі територією, що тимчасово окупована Росією» - додає Марічка і публікує ще добірку новин.

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з дочкою-підлітком.