Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко высказалась о том, как оккупанты дальше бросают силы на окружение.

Известная телеведущая Маричка Падалко каждый день рассказывает в Инстаграм о самых популярных и обсуждаемых новостях за последние сутки. В этот раз ведущая обсудила, как оккупанты дальше бросают силы на окружение Бахмута и снова пытаются захватить освобожденные украинские земли к западу от Кременной. На Херсонщине враг сам в обороне, а жители освобожденных сел области просят ВСУ «быстрее освободить» всех.

Также уже известно, как наши защитники показали, как пополняется обменный фонд на Херсонщине. Сейчас все еще сложная ситуация по всей стране с электроэнергией, особенно в Киеве и области, после утреннего ракетного обстрела россиянами Киевщины. Очень важно ограничить потребление в час пик на 40 процентов, чтобы мы выстояли.

Ночью оккупанты ударили по Никополю, снова под сильными обстрелами было Запорожье. Тем временем в Белгородской области РФ не прекращается «хлопок» - сегодня пылала нефтебаза (фото 3), ночью – электроподстанция (видео 4).

«Летчик Вадим (фото 6) 12 октября сбил 6 «шахидов» в небе над Виннитчиной и из-за аварии был вынужден катапультироваться. Но он уже снова рвется в небо (фото 7) В Польше провели «референдум», чтобы вернуть территорию, где расположено посольство России, в собственность Варшавы (видео 8)

Казахстан хоть и воздержался против осуждения аннексии украинских территорий в ООН, но сами казахи нас как могут поддерживают (видео 9)» - рассказывает Маричка.

«Спасибо Вам Маричко) Победим; Нервы уже на приделе!; Победим 💛; Спасибо за ежедневный труд🙌; Спасибо за Ваш труд!!! 🔥; Победим!!!💙; Какие скоты; просто одни эмоции от этого» - говорят в ответ в сети.

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