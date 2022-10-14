Известная телеведущая Маричка Падалко рассказала в Инстаграм, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов на Бахмут. Тем временем россия выпустила ракеты по западным областям Украины. В Тернопольской области отработала ПВО, пока люди поддерживали друг друга в укрытии пением.

Шесть ракет россияне выпустили на территории Львовщины. Есть два попадания в Золочевском районе, без жертв. Также ведущая напомнила, что Николаев снова подвергся обстрелам. Спасатели чудом спасли 11-летнего мальчика, проведшего шесть часов под завалами. Позже стало известно, что мальчик скончался в больнице. И это не единственный погибший.

Также в сети появилась информация: в Херсоне убили бывшего главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко из-за отказа сотрудничать с оккупантами. Примечательно, что несколько бывших его коллег пели недавно в Москве на празднике «аннексии».

«20 военных вернулись домой в результате очередного обмена. ООН поддержала территориальную целостность Украины – 143 страны осудили попытку аннексии украинских территорий. В случае с Крымом таких стран было 100. Также парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию террористическим режимом» - подметила ведущая.

Она добавила, также вчера в курской области устала подстанция, были и прилеты в белгороде, когда выпущенные оттуда ракеты не долетают до Харькова.

«Сволочь потеряла нашу счастливую жизнь....гореть им в аду😡; Смилуйся Господи над Украиной!; Ненавижу рашу; Боже ..горе…беда..; Не возможно ..слов нет,я сегодня смотрела и плакала, как достали этого мальчика...не выжил..😥; Это просто ужас 😭 бедный ребенок. Как родителям это пережить...» - пишут в сети.

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