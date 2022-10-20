Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведуща Маричка Падалко активно показывает в Инстаграм важные новости для украинцев и делится полезной информацией. Не забывает она также рассказывать о топе самых громких новостей за последние сутки.

Маричка рассказывает, как наши воины продолжают сражаться за освобождение Херсонщины и севера Луганщины. В последнем направлении враг пытается проводить встречные контратаки. Так же оккупанты бросают свои силы ради окружения Бахмута.

«На остальной территории Украины был снова день массированных ракетных обстрелов и блестящей работы ПВО, в частности, в Киевской области. В общей сложности, сбито 14 воздушных целей. К сожалению, есть попадания в Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области» -высказалась Маричка.

Также появились новости с оккупированных территорий: 1) «руководство» Херсонщины объявило о своем переезде на левый берег Днепра, 2) в оккупированной области развернули мощную кампанию по эвакуации не только из Херсона, но и со всей области местного населения в РФ, 3) путин ввел на оккупированных российских территориях "военное положение".

«Тем временем белорусские добровольцы в Украине (полк Калиновского) встретились с нашими депутатами и, в частности, обсуждали внесение в Совет постановления о признании Беларуси временно оккупированной россией территорией» - добавляет Маричка и публикует еще подборку новостей.

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.