Багато хто закликав тих, хто ще так не робить – не зволікати і брати приклад із Злати Огневич, адже це робиться заради України.

Як повідомляє Politeka.net, внаслідок ворожої масованої ракетної атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури України. У ОП закликали українців обмежити споживання електроенергії 20 жовтня з 9:00 до 23:00, щоб електрики змогли виправити пошкодження та перенаправити потужності.

Українська співачка Злата Огнєвич на своєму прикладі показала, що це потрібно зробити всім без винятку. Ролик з'явився на сторінці співачки в Instagram.

Співачка показала, що щодня після 17 години дня вимикає у своєму будинку електроніку: пральну машинку, генератор, бойлер та світильники. Злата Огневич запалює свічки і так сидить, адже режим тотальної економіки електроенергії зараз потрібний.

"Тримаємося! Разом ми сила!", - написала артистка під відповідним відео.

У коментарях користувачі мережі ділилися тим, що так роблять з електроприладами. Також багато хто закликав тих, хто ще так не робить – не зволікати і брати приклад із Злати Огневич, адже це робиться заради України.

"Ми витримаємо, тому що український народ не зломити!", "Хочу, щоб усі розуміли, як це зараз важливо", "Давайте відчуємо плече іншого українця у біді! На рідній землі ми ніколи не одні!", "Я теж так роблю , адже це необхідно", "Разом ми справді сила. Хлопці, давайте потерпимо заради всіх нас", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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