Многие призывали тех, кто еще так не делает - не медлить и брать пример со Златы Огневич, ведь это делается ради Украины.

Как сообщает Politeka.net, в результате вражеской массированной ракетной атаки пострадали объекты критической инфраструктуры Украины. В ОП призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии 20 октября с 9:00 до 23:00, чтобы электрики смогли исправить повреждения и перенаправить мощности.

Украинская певица Злата Огневич на своем примере показала, что это нужно сделать всем без исключения. Ролик появился на странице певицы в Instagram.

Певица показала, что каждый день после 17 часов дня выключает в своем доме электронику: стиральную машинку, генератор, бойлер и светильники. Злата Огневич зажигает свечи и так сидит, ведь режим тотальной экономики электроэнергии сейчас необходим.

"Держимся! Вместе мы сила!", - написала артистка под соответствующем видео.

В комментариях пользователи сети делились тем, что также так поступают с электроприборами. Также многие призывали тех, кто еще так не делает - не медлить и брать пример со Златы Огневич, ведь это делается ради Украины.

"Мы выдержим, потому что украинский народ не сломить!", "Хочу, чтобы все понимали, как это сейчас важно", "Давайте почувствуем плечо другого украинца в беде! На родной земле мы никогда не одни!", "Я тоже так делаю, ведь это необходимо", "Вместе мы действительно сила. Ребятки, давайте потерпим ради всех нас", - писали в комментариях.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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