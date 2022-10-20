Як повідомляє Politeka.net , шоумен Андрій Бедняков, який ще нещодавно побував у прифронтових містах Донецької області, повідомив радісну для нього та дружини новину.

Сьогодні, 20-го числа, ведучий Андрій Бедняков повідомив, що вдруге став батьком. Про це він розповів в Інстаграм:

«Ласкаво просимо, козаче. Така в мене традиція пропустити появу дітей. Вибач, що я далеко, але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися в очі батькові", - написав Бідняков. Дякую за сина @nastyakorotkaya ❤️ Краща мама» - написав Бідняков.

Артисти та колеги зірки підтримали щасливу родину. Настя Каменських, Віра Брежнєва, Леся Нікітюк, Лілія Подкопаєва та багато інших написали:

«Вітаю✨ дай Бог міцного здоров'я козаку та матусі 🙌🏻🇺🇦💪🏻; Як це чудово ❤️; Вітаю малюка❤️🇺🇦; Вітаю, малюк! 😘; Вітаю, нехай буде найщасливіший!❤️; Поздоровлення! Нехай козак росте щасливим! Вітаю! Супер новина!! 🌟; Здоров'я мамі та малюку!».

Раніше в Авдіївці Андрій Бедняков познайомився з хлопчиком, який продовжує вболівати за донецький футбольний клуб "Шахтар". Але у місті, що знаходиться на межі фронту, мешканці постійно чують вибухи.

"Потрібно робити все швидко. Бах. Бах. Бах. Кожні секунд 10 прильоти та вильоти", - почав ведучий.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.