Як повідомляє Politeka.net , шоумен Андрій Бедняков, який ще нещодавно побував у прифронтових містах Донецької області, повідомив радісну для нього та дружини новину.
Сьогодні, 20-го числа, ведучий Андрій Бедняков повідомив, що вдруге став батьком. Про це він розповів в Інстаграм:
«Ласкаво просимо, козаче. Така в мене традиція пропустити появу дітей. Вибач, що я далеко, але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися в очі батькові", - написав Бідняков. Дякую за сина @nastyakorotkaya ❤️ Краща мама» - написав Бідняков.
Артисти та колеги зірки підтримали щасливу родину. Настя Каменських, Віра Брежнєва, Леся Нікітюк, Лілія Подкопаєва та багато інших написали:
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«Вітаю✨ дай Бог міцного здоров'я козаку та матусі 🙌🏻🇺🇦💪🏻; Як це чудово ❤️; Вітаю малюка❤️🇺🇦; Вітаю, малюк! 😘; Вітаю, нехай буде найщасливіший!❤️; Поздоровлення! Нехай козак росте щасливим! Вітаю! Супер новина!! 🌟; Здоров'я мамі та малюку!».
Раніше в Авдіївці Андрій Бедняков познайомився з хлопчиком, який продовжує вболівати за донецький футбольний клуб "Шахтар". Але у місті, що знаходиться на межі фронту, мешканці постійно чують вибухи.
"Потрібно робити все швидко. Бах. Бах. Бах. Кожні секунд 10 прильоти та вильоти", - почав ведучий.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.