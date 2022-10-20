Как сообщает Politeka.net, шоумен Андрей Бедняков, который еще недавно побывал в прифронтовых городах Донецкой области, сообщил радостную для него и жены новость.

Сегодня, 20-го числа, ведущий Андрей Бедняков сообщил, что во второй раз стал отцом. Об этом он рассказал в Инстаграм:

«Добро пожаловать, козак. Такая у меня традиция – пропустить появление детей. Извини, что я далеко, но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу", – написал Бедняков. Спасибо за сына @nastyakorotkaya ❤️ Лучшая мама» - написал Бедняков.

Артисты и коллеги звезды поддержали счастливую семью. Настя Каменских, Вера Брежнева, Леся Никитюк, Лилия Подкопаева и многие другие написали:

«Поздравляю✨ дай Бог крепкого здоровья казаку и мамочке🙌🏻🇺🇦💪🏻; Как это прекрасно ❤️; Приветствую малыш❤️🇺🇦; Поздравляю, малыш!!! 😘; Поздравляю, да будет самый счастливый!❤️; Поздравление! Пусть казак растет счастливым!; Приветствую!!! Супер новость!!!! 🌟; Здоровья маме и малышу!».

Ранее в Авдеевке Андрей Бедняков познакомился с мальчиком, который продолжает болеть за донецкий футбольный клуб "Шахтер". Но в городе, находящемся на границе фронта, жители постоянно слышат взрывы.

"Нужно делать все быстро. Бах. Бах. Бах. Каждые секунд 10 прилеты и вылеты", – начал ведущий.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.